Промо сайт/личная страничка кандидата в депутаты от партии зеленых. Т.к. от партии зеленых - соответственно дизайн - в зеленых тонах. (партия зеленых: http://www.greenparty.ua/) Имеются фотографии с профессиональной фотосессии которые обязательно нужно будет использовать ...
Корректировка дизайна
Нужен хороший дизайнер для внесения изменений в существующие макеты. Стоимость обсуждаем в личке.
Требование портфолио, наличие положительных отзывов, анкета старше 6 месяцев, возможность быть онлайн в рабочее время.
Заявки фрилансеров
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