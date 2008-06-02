Нужен новый дизайн для сайта, или передать уже имеющийся. сайт в системе ucoz www.mobil-ka.clan.su Предлогайте ваши цены и сроки
Корректировка дизайна
Нужен дизайнер для длительного сотрудничества
Необходим специалист, который будет заниматься корректировкой дизайна. У нас есть несколько десятков сайтов, у которых есть дизайн, но нам надо его оживить, то есть поменять рамочку у таблицы, сделать ей например эффект, сменить вид кнопок на сайте, различных полосок, так скажем сделать небольшой тюнинг сайта. Работа постоянная, оплата сразу, также предоплата. Кого интересует данная работа – пишите, тут не обязательно иметь навыки рисования, подойдут специалисты, кто просто умеет не плохо работать с фотошопом.
Пример ТЗ для одного из сайтов приложен к письму
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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