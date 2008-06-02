Корректировка дизайна

Нужен дизайнер для длительного сотрудничества

Необходим специалист, который будет заниматься корректировкой дизайна. У нас есть несколько десятков сайтов, у которых есть дизайн, но нам надо его оживить, то есть поменять рамочку у таблицы, сделать ей например эффект, сменить вид кнопок на сайте, различных полосок, так скажем сделать небольшой тюнинг сайта. Работа постоянная, оплата сразу, также предоплата. Кого интересует данная работа – пишите, тут не обязательно иметь навыки рисования, подойдут специалисты, кто просто умеет не плохо работать с фотошопом.

Пример ТЗ для одного из сайтов приложен к письму