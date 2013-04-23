Красивый дизайн и верстка для одностраничника

Нужен качественный, стильный и красивый дизайн для одностраничника с продажей тренинга. Он не должен быть в типичном стиле инфопродуктов и должен иметь родственные элементы дизайна с основным блогом сайта.

Дизайн также нужно сверстать, сделав работающие фото- и текстовые слайдеры, плавную прокрутку страницы на нужные секции, работающий скрипт подсчета баллов в мини-анкете, форму отправки сообщений на email.

Детали переслал.