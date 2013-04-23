Красивый дизайн и верстка для одностраничника

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка128 просмотров

Нужен качественный, стильный и красивый дизайн для одностраничника с продажей тренинга. Он не должен быть в типичном стиле инфопродуктов и должен иметь родственные элементы дизайна с основным блогом сайта.

Дизайн также нужно сверстать, сделав работающие фото- и текстовые слайдеры, плавную прокрутку страницы на нужные секции, работающий скрипт подсчета баллов в мини-анкете, форму отправки сообщений на email.

Детали переслал.

12 лет назад
cryptoniko
Руслан 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$500
8 дней
Дизайн сделан на отлично, заказчику сразу понравилось оформление. Доделки и пожелания к исходному дизайну были учтены и оперативно сделаны. С версткой в этот раз оказалось не идеально, были некоторые недоработки, но в целом работа сделана очень хорошо.
Было приятно работать с Русланом

Заявки фрилансеров

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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