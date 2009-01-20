Красиво, с элементами динамики

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок283 просмотра
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Драсте, товарищи!

Требуется перерисовать этот gupi.com.ua никудышный дизайн и добавить динамики..

Показываем что умеем, говорим что хотим. Бюджет сайта ограничен. Выбираю исходя из цены-качества.

Идея диазйна стартовой страницы остается.. Логотип можно менять.

Нравится оформление rutube

Думайте

Аська: четырестасорок, стосороквосемь, шестьсотсемнадцать.

Жду!

15 лет назад
ATG
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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