Креативные дизайнеры и программисты в команду!

Доброго времени суток всем!

В общем, если в двух словах, то в креативную команду веб-разработчиков требуются не менее креативные дизайнер, программист, верстальщик.

Мы занимаемся созданием сайтов любой сложности - от визиток и интернет-магазинов, до флеш-сайтов и крупных порталов. Так же занимаемся дизайном для полиграфии, графикой, разработкой веб-приложений и всего сопутствующего.

В данный момент состав команды небольшой, насчитывает около 6 человек всего, а заказов хватает, в связи с чем планируем расширяться и развиваться дальше.

Так же в данный момент у нас идет работа над своими собственными проектами, в связи с чем необходимы люди действительно заинтересованные в работе в команде, а не просто наемники.

Требования к соискателям:

Веб-программист со знанием всего, что полагается (PHP, MySQL, JavaScript, JQuary, Ajax и еще чего-нибудь), заинтересованный, инициативный, адекватный, с хорошим опытом работы, умеющий верстать. Желательно Москва!

Дизанер - креативный, действительно хорошо рисующий, с чувством вкуса, владеющий известными программами по работе с растровой и векторной графикой. Портфолио работ обязательно. Желательно умеющий верстать. Чувство юмора и адекватность обязательны. Желательно из Москвы!

Работа пока удаленная, оплата по факту или с предоплатой, как получится, в зависимости от заказов. У нас все по-честному, ни одна работа не остается неоплаченной в любом случае.

Если есть вопросы, то в личку пишите. Либо в асю 3 7 2 ноль 1 ноль 1 семь 9

С уважением, Алексей