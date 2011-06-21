Нужен дизайн (сверстанные шаблоны страниц) сайту kroshkashop.ru. Необходимо сделать его похожим именно на магазин товаров для детей, максимально юзабельныйи приятный для молодых мам. В настоящий момент магазин еще не запущен. Просьба по возможности предусмотреть местечко для органичного добавления на сайт формы поиска по сайту, на страницах на видном месте разместить номер телефона, iCQ, email. Всевозможные JS примочки просьба только на jQuery.