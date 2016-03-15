Купил шаблон под Instant надо допилить

Требуется прототипирование и последующая разработка дизайна лендинга по продаже земельных участков. Требуется только дизайн - без вёрстки. Вам даётся информация, вы делаете прототип, утверждаем его, после чего делается дизайн. По блокам - около 6-8 блоков. ...