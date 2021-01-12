Landing page мобильный для магазина часов ESKMI 1123

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка137 просмотров
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Мобильная версия сайта для покупки часов, ТЗ готов, примеры есть, скину лично)

3 года назад
grig1337
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
krisvetr11
24 годаКорея
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Все качественно, в указанные сроки, отдельное спасибо за лояльность к правкам. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Хороший проект, все точно, без воды)