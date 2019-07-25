Лендинг для компании по оформлению виз

Требуется качественный яркий лендинг.

Вид деятельности компании: помощь в оформлении виз для посещения стран.

Т.к. понятие "качественный" не имеет четких характеристик, то есть пожелания:

1. Используется не картинки-фото, а комиксы, рисунки.

2. Чуть с юмором.

Блоки лендинга (ориентировочно):

1. УТП

2. Описание услуги

3. Как у других – как у нас

4. Процесс взаимодействия клиента и компании

5. Форма заявки

6. Что о нас пишут на других ресурсах

7. О компании

Доп. детали типа какие-где кнопочки и ссылочки – при дальнейшем обсуждении.

Тех. требования:

1. PSD

2. Адаптивный дизайн

Пожалуйста, обратите внимание:

присылайте свои предложения с указание сроков на работу и стоимости.

Все предложения без сроков и/или цены рассматриваться не будут.

Спасибо