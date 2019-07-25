Лендинг для компании по оформлению виз

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок450 просмотров

Требуется качественный яркий лендинг. 

Вид деятельности компании: помощь в оформлении виз для посещения стран. 

Т.к. понятие "качественный" не имеет четких характеристик, то есть пожелания: 

1. Используется не картинки-фото, а комиксы, рисунки. 

2. Чуть с юмором. 

Блоки лендинга (ориентировочно): 

1. УТП 

2. Описание услуги 

3. Как у других – как у нас 

4. Процесс взаимодействия клиента и компании 

5. Форма заявки 

6. Что о нас пишут на других ресурсах 

7. О компании 

Доп. детали типа какие-где кнопочки и ссылочки – при дальнейшем обсуждении. 

Тех. требования: 

1. PSD 

2. Адаптивный дизайн

Пожалуйста, обратите внимание: 

присылайте свои предложения с указание сроков на работу и стоимости. 

Все предложения без сроков и/или цены рассматриваться не будут.

Спасибо

6 лет назад
elomaks
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

EmBeatz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$320
14 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

EmBeatz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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