Разработать прототипы для личного кабинета. Есть 3 группы пользователей с разными полями редактирования. У каждой группы разные разделы, но есть и пересекающиеся. Есть описание работы и поля, которые могут редактировать эти группы. ...
Лендинг для компании по оформлению виз
Требуется качественный яркий лендинг.
Вид деятельности компании: помощь в оформлении виз для посещения стран.
Т.к. понятие "качественный" не имеет четких характеристик, то есть пожелания:
1. Используется не картинки-фото, а комиксы, рисунки.
2. Чуть с юмором.
Блоки лендинга (ориентировочно):
1. УТП
2. Описание услуги
3. Как у других – как у нас
4. Процесс взаимодействия клиента и компании
5. Форма заявки
6. Что о нас пишут на других ресурсах
7. О компании
Доп. детали типа какие-где кнопочки и ссылочки – при дальнейшем обсуждении.
Тех. требования:
1. PSD
2. Адаптивный дизайн
Пожалуйста, обратите внимание:
присылайте свои предложения с указание сроков на работу и стоимости.
Все предложения без сроков и/или цены рассматриваться не будут.
Спасибо
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