Лэндинг для проката авто

Здравствуйте! Нужен специалист, который воплотит простой корпоративный дизайн (типа сайта apple) для компании, занимающейся маркетингом, в частности копирайтингом. Бьюджет: 150 грн за страницу. Сайт большой (не одностраничный).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Увидел твою работу по прокату пвто, нужен аналогичный лжндинг. Возьмешься? Скрлько по деньгам и по срокам?
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