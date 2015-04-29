Нужно проработать цвета, размеры, размещение блоков, подобрать и вставить соответствующие тематике (но в едином концептуальном ключе) картинки, фоны. Также необходимо местами перевоплотить излишний текст в графику (это важно), картинки, иконки, схемы и так ...
Лендинг для сайта
Нужно сделать качественный лендинг с хорошим дизайном за короткий срок.
Требуется специалист:
-Креативный
-Хорошим портфолио
-Ответственный
Лендинг состоит из 10 блоков (шапка, отзывы, описание и т.п.)
Есть четкое тех.задание и текст для лендинга, что значительно упростит работу.
Оставляйте заявку и ссылку на портфолио и примерную стоимость вашей работы!!
Без цены заявки не рассматриваю!!
Надеюсь на продуктивное сотрудничество!
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