Лендинг для сайта такси

!!!НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ МОЁ И СВОЕ ВРЕМЯ!!! Нужна работа? Читайте задание! ЗАЯВКИ БЕЗ ССЫЛКИ НА РАБОТУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЧЕСТВА ОТКЛОНЯЮТСЯ БЕЗ ПРОСМОТРА! Мне не интересны условия на которых вы работаете - мне нужно ...