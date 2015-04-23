Лендинг для сайта такси

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок97 просмотров

Сделать из нашего сайта http://taxibrand.ru красивый лендинг в связи с ребрендингом

10 лет назад
360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн сайта

    $50

    Нужен дизайн сайта для Такси Лунтик ! Стильно качественно и удобно ! Сайт которые нравятся: http://www.taximol.ru/ http://chel.rutaxi.ru/index.html http://xn----8sbb4ajvnhfed6h.xn--p1ai/ Если есть вопросы спрашивайте в скайпе andrey215211

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка рассылки

    $70

    Необходимо создание и верстка письма для e-mail рассылок для проекта kuponama.ru. Требования - ширина до 600pix, блочная верстка. Ориентируемся на структуру письма из вложения. Предложения и подзаголовки делаем целиковыми картинками, чтобы ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    $18

    Дизайн одностраничника Тематика бизнес- услуга для бизнеса Прототип готов – выдам понравившемуся жду образчики работ Для особенно волнующихся поясню: на готовый МАКАП подбор шрифта фона ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка лендинга

    $25

    Необходима верстка продающего сайта агентства лидегенерации. Макет вышлю в mockups в личку. Бюджет 1600 руб.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать страницу

    Нужно за завтрашний день нарисовать внутреннюю страницу на действующий сайт. Вся информация во вложении От Вас стоимость работы.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать дизайн главной

    $30

    Добрый день! Нужно отрисовать дизайн главной странички сайта по натяжным потолкам. Как пример по структуре - http://www.stoimost-potolkov.ru/ Более подробно готов обсудить с исполнителем Бюджет - 1500р. Сроки - 2 дня.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется дизайн главной страницы

    !!!НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ МОЁ И СВОЕ ВРЕМЯ!!! Нужна работа? Читайте задание! ЗАЯВКИ БЕЗ ССЫЛКИ НА РАБОТУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЧЕСТВА ОТКЛОНЯЮТСЯ БЕЗ ПРОСМОТРА! Мне не интересны условия на которых вы работаете - мне нужно ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад