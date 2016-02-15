Добрый день. Мы ищем дизайнера для создания background-а графических презентаций. Размер презентации: 500px х 350px ТРЕБОВАНИЯ: 1. Красивый и ненавязчивый фон в весеннем стиле. 2. Соответствие текущей цветовой гаммы сайта http://shoes.ua и полученного результата. ...
Лендинг на 12 экранов
Необходимо создать лендинг на 12 экранов по аренде квартир посуточно!
Макет прилагаю, макет не окончательный, возможны еще небольшие доработки и изменения в текстах.
Инициатива и встречные предложения по сайту приветствуются.
Необходим Дизайн
Необходима верстка и адаптация к мобильным устройствам.
Пожелания :
1.при просмотре фотографий квартир сделать слайдер по аналогии http://amigosrent.ru/rent/komfortabelnyy-nomer-v-mini-otele-suvorovskiy-pr-43/
2.предусмотреть возможность оплаты электронными деньгами QIWI, YANDEX деньги, WEBmoney, пласт.картами VISA,MasterCart,Maestro
3.сделать форму обратной связи на последнем экране по аналогии с http://www.dobovo.com/ru/
4. чтобы быстро загружался
5. чтобы можно было легко редактировать, изменять цены, добавлять квартиры
ССылка на макет: https://moqups.com/morge88/TpEEvn9n
Заявки фрилансеров
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