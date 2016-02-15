Необходимо создать лендинг на 12 экранов по аренде квартир посуточно!

Макет прилагаю, макет не окончательный, возможны еще небольшие доработки и изменения в текстах.

Инициатива и встречные предложения по сайту приветствуются.

Необходим Дизайн

Необходима верстка и адаптация к мобильным устройствам.

Пожелания :

1.при просмотре фотографий квартир сделать слайдер по аналогии http://amigosrent.ru/rent/komfortabelnyy-nomer-v-mini-otele-suvorovskiy-pr-43/

2.предусмотреть возможность оплаты электронными деньгами QIWI, YANDEX деньги, WEBmoney, пласт.картами VISA,MasterCart,Maestro

3.сделать форму обратной связи на последнем экране по аналогии с http://www.dobovo.com/ru/

4. чтобы быстро загружался

5. чтобы можно было легко редактировать, изменять цены, добавлять квартиры

ССылка на макет: https://moqups.com/morge88/TpEEvn9n