Лендинг + редизайн главной страницы

Есть сайт по продаже светильников для освещения различного типа объектов. На сайте +100 категорий светильников под каждый тип объекта. Каждая страница сопровождается тематической иллюстрацией. Сейчас иллюстрации размещены временным кустарным образом, что влечёт за собой отвратительный внешний вид страниц. Текст, ...
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На странице обязательно остаются в том или ином виде блоки, которые уже есть + ваше виденье обязательного!
Как я уже писал в личку мы имеем следующие приоритеты:
1. Продать двери.
1.1. Главный приоритет – «Двери из массива» потом уже «Крашенные»
1.2. При этом в большем приоритете "Кавказский Лес" (сайт производителя: http://kavkazles.com) потом "Сальваторре" (сайт http://salvatorre.com), «Калинка» - о ней если что и размещать то совсем совсем… Основной девиз КавЛеса - живые двери из массива настоящего дерева, "Salvatorre" - Итальянские двери с русской душой, имея в виду итальянского дизайнера и российское производство (душевными) мастерами и ценник. В дальнейшем на сайте появятся и реально итальянские бренды. Если у вас есть свои, может даже реализованные идеи по вопросу привлечь трафик и продать, буду очень вам признателен!
2. Продать установку дверей. Собственно – это приоритетное направление.
3. Выполнить замер – замер, как правило, перерастает в покупку двери или в заказ установки.
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