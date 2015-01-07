Лендинг + редизайн главной страницы

На странице обязательно остаются в том или ином виде блоки, которые уже есть + ваше виденье обязательного!

Как я уже писал в личку мы имеем следующие приоритеты:

1. Продать двери.

1.1. Главный приоритет – «Двери из массива» потом уже «Крашенные»

1.2. При этом в большем приоритете "Кавказский Лес" (сайт производителя: http://kavkazles.com) потом "Сальваторре" (сайт http://salvatorre.com), «Калинка» - о ней если что и размещать то совсем совсем… Основной девиз КавЛеса - живые двери из массива настоящего дерева, "Salvatorre" - Итальянские двери с русской душой, имея в виду итальянского дизайнера и российское производство (душевными) мастерами и ценник. В дальнейшем на сайте появятся и реально итальянские бренды. Если у вас есть свои, может даже реализованные идеи по вопросу привлечь трафик и продать, буду очень вам признателен!

2. Продать установку дверей. Собственно – это приоритетное направление.

3. Выполнить замер – замер, как правило, перерастает в покупку двери или в заказ установки.