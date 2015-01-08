Здравствуйте. Нужно сделать дизайн мобильного wap сайта, там будут каталог игр и приложений. Аналог play.google.com или store.yandex.by (заходите с мобилы или в браузере выставить мобильный юзер агент). Можно сохранить структуру и дизайн показанных сайтов, изменю ...
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Доброй ночи.
Подскажите сколько стоят картинки для рекламного сайта, те которые у вас в портфолио Лендинг реклама
это именно то что нужно
это одностраничный сайт?
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