Личный кабинет покупателя

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок303 просмотра

Разработать дизайн + верстка ЛК покупателя. Пример реализации

000119398

0058

http://cardlab.ru/client/

13 лет назад
cardlab
Илья 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$200
7 дней
Маргарита, спасибо! Отличная работа, внимательный подход к капризам заказчика.
Приятно работать с Ильёй. Всегда на связи и работу оплачивает незамедлительно. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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