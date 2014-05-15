Лого+Дизайн сайта для IT проекта

Нужен прототип для 3-4-х страниц (главной, страница с результатами тестирования, страница пользователя - личный кабинет) сайта онлайн тестирования, более подробно в личку. Интересуют цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать логотип для интернет-проекта и веб-дизайн для сайта.
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