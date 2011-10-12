Здравствуйте. Задача разработать дизайн сайта для агентства недвижимости. ТЗ и примерный макет того что хочется есть. Указывайте почту и сроки и стоимость, я вышлю Вам задание. Сроки ...
Лого и шапка для сайта по имплантации зубов
Требуется сделать логотип и шапку для сайта http://estet-dent.ru/ , новая клиника, специализирующаяся на имплантации зубов.
В шапке должны присутствовать:
1. логотип (графическое изображение импланта)
2. название клиники (Имплант-Сити)
Рекомендуемые цвета - сочетание темно синего и желтого.
Предполагается наличие в шапке коллажа с изображениями имплантов.
Рекомендуется использовать строгий шрифт, без завитушек.
Размер шапки 957*230
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день! Требуется срочно сделать красивый дизайн для сайта. Тема дизайна: архитектурные конструкции. Макет надо показать уже до вечера, после будет еще день-два на доработку. Надо будет сделать дизайн только одной ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо создать дизайн сайта на тему "Материнский капитал" Сайт в светлых тонах. Необходимо сделать две страницы: Главная и внутренняя с уменьшенной (переработанной) шапкой Если это еще и ...Завершен14 лет назад
- $50
Редизайн и верстка страницыЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько может стоить следующий объем работ? Сайт uniark.ru Оформить главную страницу узором (у куска узора выровнять тон, 2 раза его отразить – по вертикали и горизонтали – и размножить). Отредактировать ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходимо выполнить шаблон под SLAED CMS 2.2 Lite Сайт www.moslem.ru Сайт духовного управления мусульман Пермского края. Задачи сделать красивый и современный шаблон. Основной цвет – зеленый, шаблон должен быть ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Переделка шаблона WP для dle 9.3 посмотреть шаблон http://bzm.cc Регистрацию и обратную связь вставить в верхенем меню установить движок на хостинг нарисовать лого ...Завершен14 лет назад
Работа небольшая для начала. Есть скачанный шаблон флеш сайта. типа как здесь: http://www.templatemonster.com/category/alternative-power/ надо доработать шаблон так, чтобы у посетителя сайта появился выбор языка - русский и английский. Наполнение ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $130
Сайт направлен на тематику продажи электронных сигарет. В итоге должны иметь готовый шаблон для PrestaShop. Дизайн должен быть таким чтобы люди зашли и поняли зачем и что им тут нужно. Пример сайт ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Описание пользовательского опыта 1. Выбор вводных параметров - точки отправления, даты. 2. Пользователю предлагается возможные варианты на основании списков рейсов. 3. Вывод результата. 4. Промежуточная страница перехода на сайта компании. ...Закрыт14 лет назад