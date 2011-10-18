Лого и шапка для сайта по имплантации зубов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок1633 просмотра
#1$100

Требуется сделать логотип и шапку для сайта http://estet-dent.ru/ , новая клиника, специализирующаяся на имплантации зубов.

В шапке должны присутствовать:

1. логотип (графическое изображение импланта)

2. название клиники (Имплант-Сити)

Рекомендуемые цвета - сочетание темно синего и желтого.

Предполагается наличие в шапке коллажа с изображениями имплантов.

Рекомендуется использовать строгий шрифт, без завитушек.

Размер шапки 957*230

14 лет назад
markdizel
Юрий 
53 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1
Спасибо Елене за работу! Грамотный подход к поставленной задаче. Все пожелания учтены, сделана необходимая доработка. Мои лучшие рекомендации Елене!
Очень довольна сотрудничеству с Юрием! Отличный заказчик, четко поставил задачу, моментально оплатил. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1

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