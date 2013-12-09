Логотип

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка77 просмотров

Надо сделать лого для сайта pupsoni.ru в соответсвии с теми примерами, которые выслали на почту.

11 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$80
3 дня
Тарас очень хорошо все сделал. Спасибо большое.!!
Спасибо за доверие. Роман честный и порядочный заказчик.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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