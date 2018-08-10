Нужен дизайн внутренних страниц , то есть нужно как на ниже указанном примере создать страницу . То есть периодический возникают необходимости делать доп страницы ,связи с этим ищем дизайнера . Оправляю пример сайта то есть ...
Логотип, дизайн-макет для Авито, ВК и ОК
Надо разработать несколько графических элементов.
1. Логотип
Текущий логотип выглядит так - https://yadi.sk/i/suf0YFP53Z2Th7
Хочется сделать его более стильным и современным. Хотелось бы сохранить красный цвет для буквы Х. Оттенок красного не столь принципиален, главное чтобы, в целом, смотрелось стильно и классно.
Название компании AveXAuto. Если получится, то было бы здорово объединить в единое целое центральные буквы Х и А. Чтобы линия Х была левой вертикальной чертой от А. Как вот тут - https://yadi.sk/i/3AjxHn833a6WFU
Логотип будет использоваться в нескольких основных целях:
- Он будет наноситься на дверь машины и на номер. Как тут - https://yadi.sk/i/IV562S7k3a6Vfy
- Для сайта. Сайт пока в разработке. Его дизайн-макет можно посмотреть здесь - https://yadi.sk/i/QwZ8JJpb3a6VZ4
- Также логотип будет использоваться для различной печатной продукции. Визитки, буклеты...
2. Нужна картинка для магазина на сайте Avito. Что-то вроде этого - https://yadi.sk/i/iFboMHMV3a6Vww
Соответственно с нашим логотипом, названием и т.д.
3. Нужно разработать дизайн макет для нашей компании для ее группы в соцсетях ВК и ОК.
Что вроде этого: https://vk.com/arenda_moyauto и https://ok.ru/moy.auto
Для этих соц сетей надо будет сделать пять рекламных сплешек вроде этой - https://ok.ru/moy.auto/topic/68847356906259 Текст мы предоставляем.
Жду ваши предложения по цене и срокам.
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