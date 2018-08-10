Логотип, дизайн-макет для Авито, ВК и ОК

Надо разработать несколько графических элементов.

1. Логотип

Текущий логотип выглядит так - https://yadi.sk/i/suf0YFP53Z2Th7

Хочется сделать его более стильным и современным. Хотелось бы сохранить красный цвет для буквы Х. Оттенок красного не столь принципиален, главное чтобы, в целом, смотрелось стильно и классно.

Название компании AveXAuto. Если получится, то было бы здорово объединить в единое целое центральные буквы Х и А. Чтобы линия Х была левой вертикальной чертой от А. Как вот тут - https://yadi.sk/i/3AjxHn833a6WFU

Логотип будет использоваться в нескольких основных целях:

- Он будет наноситься на дверь машины и на номер. Как тут - https://yadi.sk/i/IV562S7k3a6Vfy

- Для сайта. Сайт пока в разработке. Его дизайн-макет можно посмотреть здесь - https://yadi.sk/i/QwZ8JJpb3a6VZ4

- Также логотип будет использоваться для различной печатной продукции. Визитки, буклеты...

2. Нужна картинка для магазина на сайте Avito. Что-то вроде этого - https://yadi.sk/i/iFboMHMV3a6Vww

Соответственно с нашим логотипом, названием и т.д.

3. Нужно разработать дизайн макет для нашей компании для ее группы в соцсетях ВК и ОК.

Что вроде этого: https://vk.com/arenda_moyauto и https://ok.ru/moy.auto

Для этих соц сетей надо будет сделать пять рекламных сплешек вроде этой - https://ok.ru/moy.auto/topic/68847356906259 Текст мы предоставляем.

Жду ваши предложения по цене и срокам.