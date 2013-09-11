необходим дизайн магазина мебели. требуется дизайн: 1. главная страница (слайдер, популярные товары и т.п.) 2. страница раздела в 2х цветовых исполнениях (только цвет схема) 3. страница товара 4. страница товара "на заказ" 5. страница списка ...
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Требуется создать логотип для медицинского портала
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