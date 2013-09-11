Логотип для Медицинского портала

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка96 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать логотип для медицинского портала

10 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$50
3 дня
Заказывал у Елены логотип для медицинского портала. Елена быстро и очень качественно все сделала. Предоставила на выбор аж 5 разных вариантов. После некоторых мелких изменений, выбрал свой. Рекомендую Елену как ответственного специалиста!
Дмитрий, спасибо за сотрудничество. Приятно с Вами работать! Всё четко. В общем замечательный заказчик!!!Рекомендую)
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта интернет-магазина мебели

    необходим дизайн магазина мебели. требуется дизайн: 1. главная страница (слайдер, популярные товары и т.п.) 2. страница раздела в 2х цветовых исполнениях (только цвет схема) 3. страница товара 4. страница товара "на заказ" 5. страница списка ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    Задача: Изменить данный дизайн http://www.optogan.ru/products/led_lamps Сайт будет подобным, но чтобы не полностью копировать оригинал, нужно что-то по мелочам изменить. Данная страница будет главной + основное это страницы каталога http://www.optogan.ru/products/led_lamps/industrial_lighting Предлагайте цену, сроки и условия сотрудничества.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать лендинг

    Есть продающий текст, надо сверстать под него несложный лендинг. С дизайном подобным: maked.com.ua Пишите сразу в скайп (есть в контактах).

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    Есть готовый шаблон http://handel.fresh-pixel.com/ с .psd исходниками. Задача: изменить некоторые элементы - иконки, дорисовать что-то. В итоге Тематика сайта - продажа банного оборудования: печи, трубы... Вообщем приблизить внешне сайт к данной тематике. Предлагайте сразу стоимость (главная, внутренние), сроки, условия ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание и верстка шаблона для сайта

    Необходимо создать новый современный дизайн для сайта tppnv.ru, и затем сверстать его в html. Основные требования: вертикальное меню. Страницы: -главная -полная страница новости. -страница сайта. -вопрос-ответ.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта каталога .

    $150

    Необходим прорисовать дизайн сайта каталога сто. Прорисовываем 3 страницы. Лого, корпоративные элементы - все есть. Эскизы есть. Есть макеты как рисовать не надо!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад