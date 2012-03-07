Логотип и дизайн интернет-магазина

$100
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать логотип и дизайн сайта интернет-магазина предметов интерьера и подарков. Направление торговли – декоративные фигурные зеркала, настенные часы, декоративные наклейки, товары из бамбука (корзины и т.п.). Магазин находится на сервисе Storeland. Адрес магазина – po-dar-ki.com

12 лет назад
kirillef
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Редизайн существующих сайтов

    $50

    Исходные данные: Есть CMS Drupal, настроенная на определенные потребности группы сайтов. Каждый последующий сайт создается на одинаковой конфигурации блоков. Задача: На одной и той же платформе создается каждый последующий сайт, дизайн которого основывается на предыдущем. Необходимо создавать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделать дизайн сайта (медицина)

    $50

    Нужно внести изменения в дизайн моего http://lechenie-gipertonii.info/. 1. Сайт должен стать резиновым. Для этого шапку нужно переделать. Сохраните "идею" нынешней шапки. Она аккуратная, и посетитель сразу понимает, что его ждет на сайте. PSD-макет нынешней шапки у ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать уникальную тему для движка WordPress

    $50

    создать уникальную тему для движка WordPress на тему электронная библиотека жанра Альтернативная история. вообще мне нравится тема наподобие вот такой albooks.ru/ по крайней мере кнопки должны быть такими=) фон на ваше усмотрение, чтобы ...

    WordPress
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    1. Примерное расположение блоков сайта (см. прикрепленный файл) 2. Использовать цветовую палитру логотипа (см. прикрепленный файл) P.S. Все остальное на усмотрение творца))

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка дизайна сайта

    $250

    Доработка дизайна сайта Добрый день уважаемые фрилансеры. Есть проект, который в процессе разработки дорабатывался без дизайнера. Накопилось ряд замечаний и пожеланий. www.tachki.net Начал писать тз docs.google.com/document/... Количество страниц требующих вмешательства ~20шт. Суть задания – изменение ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт-визитка для спортивного клуба

    $75

    Есть небольшой заказ на сайт-визитку для спортивного клуба. По структуре и навигации, не сильно сложнее чем http://www.hammer-gym.ru Логотип и фирменный стиль уже есть (лого в приложении к проекту). Бюджет проекта фиксированный, возможно долгосрочной партнерство. Сроки 3-4 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта и логотипа

    $780

    Объявляется конкурс на создание корпоративного сайта рекламного агентства (в качестве тестового задания — дизайн главной страницы), логотипа, айдентики. В случае удачного прохождения конкурсного отбора, победитель получает возможность принять участие в разработке дизайна сайта рекламного агентства. В ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватнно для Тамаев Хаблат (Habs_ART)

    $50

    Цель создания страницы: Дизайн создается для страницы с формой заявки для получения кредитных услуг в банке РосЕвроБанк (кредитная карта, потребительский кредит, ипотека). При создании дизайна необходимо добиться того, чтобы форма заявки и преимущества банка располагались в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Проект Zzhostel. Логотип и макет сайта

    $100

    Логотип вектор 5 вариантов Идея обыграть zz или зигзах есть еще идея на картинке Макет сайта Вид дизайн главной страницы Стиль модерн хайтек Рассчитан сайт на молодёжь на СНГ Примерное расположение блоков изображено на картинке. (Оно не окончательное и не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад