Логотип и дизайн сайта учебного центра

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки469 просмотров

Нужно создать логотип и дизайн сайта подразделения Университета (работа с абитуриентами, подготовка к поступлению).

Вид логотипа по примеру логотипов других подразделений и самого ВУЗа.

Дизайн "стилевой", с минимальным количеством графики в оформлении. 2 страницы (главная + содержания).

Макет нужен с вёрсткой!

Логотип выполнить в векторе + вариант для сайта (PSD).

16 лет назад
dmitrydarov
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$160
3 дня
Работа выполнена профессионально и чисто. Несмотря на отсутствие подробного Техзадания Анастасия сделала дизайн так как я себе и представлял. С пониманием отнеслась к непредвиденному сокращению сроков работы - вёрстка была сделана в выходной день. Очень доволен работой, всем рекомендую.
Очень хороший позитивный и адекватный заказчик. Работать было с ним одно удовольствие. Проблем не было ни с оплатой, ни с пониманием друг друга, побольше бы таких! Спасибо за работу Дмитрий )

Заявки фрилансеров

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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