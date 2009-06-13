Логотип и дизайн сайта учебного центра

Работа выполнена профессионально и чисто. Несмотря на отсутствие подробного Техзадания Анастасия сделала дизайн так как я себе и представлял. С пониманием отнеслась к непредвиденному сокращению сроков работы - вёрстка была сделана в выходной день. Очень доволен работой, всем рекомендую.