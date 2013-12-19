Логотип компании и макет сайта

Добрый день. Есть логотип сайта нарисованный от руки. Необходимо нарисовать его в векторе. Есть шаблон сайта в блочном виде (sketch up), необходимо создать макет в photoshop. Буду рад найти человека который качественно выполнит работу. Буду ждать предложений.