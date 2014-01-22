Логотип + шапка (переделка)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок235 просмотров

ТЗ в приложенном файле.

В заявках указывайте сроки и стоимость работы.

11 лет назад
game-life
33 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Отличный исполнитель, впервые работали вместе и результат полностью устроил. Елена внесла все необходимые правки и коррективы, даже помимо ТЗ, за что ей отдельное спасибо. Однозначно, рекомендую к сотрудничеству.
Константин - приятный человек, хорошо поработали, получили отличный итог. Оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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