Добрый день! Необходимо разработать макет главной и внутренней станицы блога, для компании Валеа (valea.ru) Дизайн должен быть в корпоративных цветах, желательно не стандартный (оригинальный, красочный) Нравятся блоги: elle.ru ; refashion.ru ; wonderzine.com ...
Логотип + шапка (переделка)
ТЗ в приложенном файле.
В заявках указывайте сроки и стоимость работы.
Выбранный исполнитель
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