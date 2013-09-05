Необходимо придумать дизайн страниц для сайта мебельной компании. Оформление дизайна: стиль кожа. Элементы: Шапка, кнопки заказа, меню, футер, фон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Требуется разработать макет - бюджет 1800 руб.
Необходимо разработать главную страницу и страницу полной новости.
Не сильно сложный макет, исполнителю предоставлю ТЗ
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