Макет

$55
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки178 просмотров
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Всем привет! Требуется разработать макет - бюджет 1800 руб.

Необходимо разработать главную страницу и страницу полной новости.

Не сильно сложный макет, исполнителю предоставлю ТЗ

10 лет назад
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Дмитрий 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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