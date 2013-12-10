Макет главной страницы сайта мед. центра МРТ

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок219 просмотров

Требуется макет главной целевой страницы для регионального сайта узкопрофильного диагностического медицинского центра.

Логотип имеется.

Главные требования: конверсионность страницы (кнопки, ведение пользователя по странице), лёгкость стиля (но не всё белое), хорошее usability, современный подход, адекватная оценка времени и ответственность исполнитея.

Что должно быть на макете: информативный но не перегруженный узкий хедер с лого слева и инфой справа, горизонтальное меню (5-6 пунктов), журнальная вёрстка контента, шрифтовка, правый сайдбар с вертикальным меню и кнопкой записи к врачу, видимый футер.

Пожалуйста оставляйте заявки со сроками, вопросами итд

11 лет назад
itpoint
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$60
4 дня
Отличная работа! Обязательно обращайтесь - не пожалеете. Всё вовремя, быстро, профессионально и оч красиво! Спасибо!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую.
Kofen
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$60
3 дня
Заказ был выполнен качественно и быстро. Были учтены все пожелания. Обязательно обращусь снова. Спасибо!
Грамотный и порядочный заказчик. Комментарии к макетам четкие, понятные. Никаких проблем в процессе работы не возникло. Рекомендую к сотрудничеству.
IvanovaNatalia
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Спасибо за работу! Работа была выполнена как надо и в оговоренный срок.

Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
Kofen
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
IvanovaNatalia
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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