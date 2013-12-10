Макет главной страницы сайта мед. центра МРТ

Требуется макет главной целевой страницы для регионального сайта узкопрофильного диагностического медицинского центра.

Логотип имеется.

Главные требования: конверсионность страницы (кнопки, ведение пользователя по странице), лёгкость стиля (но не всё белое), хорошее usability, современный подход, адекватная оценка времени и ответственность исполнитея.

Что должно быть на макете: информативный но не перегруженный узкий хедер с лого слева и инфой справа, горизонтальное меню (5-6 пунктов), журнальная вёрстка контента, шрифтовка, правый сайдбар с вертикальным меню и кнопкой записи к врачу, видимый футер.

Пожалуйста оставляйте заявки со сроками, вопросами итд