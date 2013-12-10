Шапку для городского портала (Волгоград). Только предложение от профессионалов. Дизайнеров-любителей прошу не беспокоить. Бюджет - до 2000 руб. Оплата только в рублях, долларов нет и не будет.
Макет главной страницы сайта мед. центра МРТ
Требуется макет главной целевой страницы для регионального сайта узкопрофильного диагностического медицинского центра.
Логотип имеется.
Главные требования: конверсионность страницы (кнопки, ведение пользователя по странице), лёгкость стиля (но не всё белое), хорошее usability, современный подход, адекватная оценка времени и ответственность исполнитея.
Что должно быть на макете: информативный но не перегруженный узкий хедер с лого слева и инфой справа, горизонтальное меню (5-6 пунктов), журнальная вёрстка контента, шрифтовка, правый сайдбар с вертикальным меню и кнопкой записи к врачу, видимый футер.
Пожалуйста оставляйте заявки со сроками, вопросами итд
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