Макет сайта интернет-магазина детской литературы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок265 просмотров

В общем-то нужен макет сайта интернет-магазина детской литературы. В принципе нужно разработать шапку в ярких тонах с использованием графики и обработанных фотографий (есть пара задумок), а тело сайта вполне стандартное для интернет-магазинов.

Есть уже пример этого сайта без дизайна, что бы можно было представить общую структуру.

Есть один нюанс - работу надо сделать за неделю. Но, думаю, это не большая проблема, если уделить этому время.

Интересует стоимость. После согласования будем работать.

15 лет назад
apollonin
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$100
4 дня
Елена сделала дизайн в поразительно короткие сроки, после чего учла все мои пожелания и сделала необходимые доработки. Я остался очень доволен её работой.
Дмитрий очень хороший и надежный заказчик, приятен в общении. Моментально оплатил работу, после ее завершения.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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