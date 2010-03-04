В общем-то нужен макет сайта интернет-магазина детской литературы. В принципе нужно разработать шапку в ярких тонах с использованием графики и обработанных фотографий (есть пара задумок), а тело сайта вполне стандартное для интернет-магазинов.

Есть уже пример этого сайта без дизайна, что бы можно было представить общую структуру.

Есть один нюанс - работу надо сделать за неделю. Но, думаю, это не большая проблема, если уделить этому время.

Интересует стоимость. После согласования будем работать.