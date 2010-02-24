Макет титульной страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок297 просмотров

Есть предполагаемая схема титульной страницы. в аттаче к проекту.

в ней уже продуманы местоположения и принципиальные размеры блоков.

стиль желаемого результата:

http://www.yandex.ru/

http://www.lenta.ru/

а именно простые чистые позитинвые цвета

минимум отягощающей графики, картинок

желательно просто выделение фонами, шрифтами

по оплате: за конечную работу сданную в векторном формате готов

оплатить от 1500 до 2000 руб, в зависимости от договоренности.

предоплаты нет. решение о том работаем или нет - принимаю на основании чернового макета от вас.

про доверие: если вы считаете, что я возьму ваш черновик и дорисую его сам,

то я бы вообще ни у кого ничего не просил, и нарисовал бы тоже сам.

про перспективы: в дальнейшем предполагается хоть и небольшой, но стабильный поток на небольшие проектики.

к сожалению нет возможности просматривать сайт.

черновые заготовки просьба слать на kyrkunov @ mail.ru

спасибо

15 лет назад
kyrkunov
Евгений 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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