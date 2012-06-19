Максимально качественый дизайн по минимальной цене

Задача: Нужен качественный, стильный и функциональный дизайн, заточенный под продажи.

Есть сайт у поставщика, его дизайн - нравится.

Абсолютную копию делать не надо, оттуда можно/нужно взять: стиль, цветовую гамму, возможно, некоторые элементы дизайна.

Нужно будет несколько вариантов.

+ Дизайн внутренней страницы.

Подробное ТЗ и свой набросок (по расположению функциональных элементов) отправляю по запросу, тем, чьи работы и цена меня заинтересуют.

Интересует цена и сроки.

(Желательна Ваша НЕ загруженность другими проектами)