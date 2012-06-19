Добрый день! На мой сайт http://gazell-express.narod.ru нужна шапка. Сколько будет стоить? Тема переезды, грузчики, автотранспорт. Цвета - преобладающие серо-красные. Заранее спасибо. жду ответа.
Максимально качественый дизайн по минимальной цене
Задача: Нужен качественный, стильный и функциональный дизайн, заточенный под продажи.
Есть сайт у поставщика, его дизайн - нравится.
Абсолютную копию делать не надо, оттуда можно/нужно взять: стиль, цветовую гамму, возможно, некоторые элементы дизайна.
Нужно будет несколько вариантов.
+ Дизайн внутренней страницы.
Подробное ТЗ и свой набросок (по расположению функциональных элементов) отправляю по запросу, тем, чьи работы и цена меня заинтересуют.
Интересует цена и сроки.
(Желательна Ваша НЕ загруженность другими проектами)
Выбранный исполнитель
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