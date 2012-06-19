Максимально качественый дизайн по минимальной цене

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки228 просмотров

Задача: Нужен качественный, стильный и функциональный дизайн, заточенный под продажи.

Есть сайт у поставщика, его дизайн - нравится.

Абсолютную копию делать не надо, оттуда можно/нужно взять: стиль, цветовую гамму, возможно, некоторые элементы дизайна.

Нужно будет несколько вариантов.

+ Дизайн внутренней страницы.

Подробное ТЗ и свой набросок (по расположению функциональных элементов) отправляю по запросу, тем, чьи работы и цена меня заинтересуют.

Интересует цена и сроки.

(Желательна Ваша НЕ загруженность другими проектами)

13 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$200
2 дня
Всё супер! :) Отличная работа, было очень приятно сотрудничать.
Рекомендую Ивана, как надежного заказчика. Спасибо за сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад