Меню для группы вконтакте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок227 просмотров

Требуется креативное меню и аватар для тематической группы вконтакте

работа творческая - весь материал предоставлю

от исполнителя желательно примеры работ в этом направлении, а именно меню для групп вконтакте

p.s. убедительная просьба не делать предложений выше указанной суммы

14 лет назад
amplituda
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sidlejinks
Дмитрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sidlejinks
Дмитрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн магазина тайской косметики

    $80

    Есть сайт www.thaishoping.ru для него нужно придумать дизайн с тайском стиле, дизайн оценивается по главной странице, после завершения конкурса победитель делает дизайн внутренних страниц за это доплата 20$ особых предпочтений нет, главное чтобы красиво ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта. Тема: наука

    Нужно разработать дизайн представительского сайта. Главное, сайт должен выглядить солидно и "дорого". Тема: наука. Нужно 2 страницы: главная и контентная.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Проработать стиль страниц сайта

    Привет! Для сайта intimdoma.ru нужно найти хороший вариант композиции цветов–шрифтов для текстовых страниц (главная, «доставка и оплата» и пр.). В результате хочется увидеть набор страниц (в фотошопе, наверное) с разными вариантами текста ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн комплекта страниц (шаблонов) для портала

    ЗАДАЧА Разработать дизайн комплекта страниц (шаблонов) для портала http://exat.turist.ru/ Требуется, доработав предложенную нами структуры html-блоков или выработав свою структуру, подготовить psd-макеты оформления каждого шаблона (7 штук). Дизайн должен быть одновременно в ...

    HTML
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта для WebAsyst. Изменение функционала

    $100

    Создать и "натянуть" дизайн для сайта по полупромышленным кондиционерам (представлен только один бренд) на движок WebAsyst. Сайт будет посвящен только одному производителю, возмьмем к примеру Panasonic. Нужно немного изменить функционал, поменять работу корзины для оформления ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта татуировщика

    $100

    Есть 2 наброска главной и внутреней страницы персонального сайта татуировщика - http://www.shirokoformatnye-oboi.ru/temp/main.jpg и http://www.shirokoformatnye-oboi.ru/temp/inner.jpg По наброскам необходимо отрисовать несложный, приятный, современный дизайн. Расположение блоков менять нельзя. Результат должен быть в формате ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад