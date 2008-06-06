Модернизация дизайна под SharePoint

Для внутреннего сайта необходима модернизация дизайна:

1) дизайн, нарезка, верстка в html (опыт работы под ШП необходим!)

2) маловероятно, но возможно – оптимизация существующего шаблон подстраниц в соответствии с дизайном главной страницы и небольшая "подгонка" существующих стилей (CSS-файлы) всего портала в соответствии с главной страницей (спецификация имеется).

Аутсорсинг. Варианты оплаты и размер обсуждаются. Оплата после сдачи.

Шлите, пожалуйста, в почту ссылки на портфолио и свои работы. Всем заинтересовавшим ответим.