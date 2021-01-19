Модернизация сайта компании

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Добрый день, Владимир!

Ищу дизайнера/разработчика для модернизации сайта компании.

Предварительное ТЗ для дальнейшего обсуждения прикрепляю.

С уважением,

Станислав.

3 года назад
StDN_39
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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