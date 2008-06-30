Необходимо разработать дизайн макет для строительного сайта. Очень нравится, как реализовано mirax.ru. Хотелось бы нечто не уступающее в стильности и качестве. Бюджет 4000-5000руб. Интересуют предложения от адекватных исполнителей.
Морские круизы
Требуется изготовить дизайн к сайту, а также сделать верстку.
Блок 1
Логотип, которого пока что нет. По логотипу рассмотрим Ваши предложения
Блок 2
Телефоны. Их будет 2-а .
Блок 3
Баннер. Красочный флеш баннер разрешением 1024х160 ну или в районе 160 +\- 15
Баннер изготавливается вашей стороной.
Блок 4
Меню:
- Поиск круизов
- Регионы плавания
- Лайнеры
- Круизные компании
- Аренда яхт
- Полезная информация
- Все о круизах
- Контакты
Блок 5
Цветная полоска на которой написано «Хиты года»
Блок 6
Состоит из 9 красочных рекламных предложений в виде картинок, на которых присутствует фото региона плавания, в верхнем левом углу название, а верхнем правом цена.
Блок 7
Несколько красочных рекламных баннеров. Изготавливаются Вами.
«Морские круизы 2008»
«Морские круизы 2009»
Блок 8
Новости.
Несколько превьюшек новостей с разделителем.
Блок 9
Текст для продвижения
Блок 10
Стандартный нижний блок сайта: Копирайт и пр.
Возможно между Блоком 3 и нижней частью сделать полоску с навигацией. Т.е. где сейчас находиться пользователь
Цветовая гамма:
Что бы ассоциативно было с морскими круизами.
Тексты: желательно чтоб были на светло-сером фоне черного цвета.
Заявки фрилансеров
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