Требуется изготовить дизайн к сайту, а также сделать верстку.

Блок 1

Логотип, которого пока что нет. По логотипу рассмотрим Ваши предложения

Блок 2

Телефоны. Их будет 2-а .

Блок 3

Баннер. Красочный флеш баннер разрешением 1024х160 ну или в районе 160 +\- 15

Баннер изготавливается вашей стороной.

Блок 4

Меню:

- Поиск круизов

- Регионы плавания

- Лайнеры

- Круизные компании

- Аренда яхт

- Полезная информация

- Все о круизах

- Контакты

Блок 5

Цветная полоска на которой написано «Хиты года»

Блок 6

Состоит из 9 красочных рекламных предложений в виде картинок, на которых присутствует фото региона плавания, в верхнем левом углу название, а верхнем правом цена.

Блок 7

Несколько красочных рекламных баннеров. Изготавливаются Вами.

«Морские круизы 2008»

«Морские круизы 2009»

Блок 8

Новости.

Несколько превьюшек новостей с разделителем.

Блок 9

Текст для продвижения

Блок 10

Стандартный нижний блок сайта: Копирайт и пр.

Возможно между Блоком 3 и нижней частью сделать полоску с навигацией. Т.е. где сейчас находиться пользователь

Цветовая гамма:

Что бы ассоциативно было с морскими круизами.

Тексты: желательно чтоб были на светло-сером фоне черного цвета.