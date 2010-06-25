На долгосрочной основе нужен дизайнер

1 доработка стандартных шаблонов Joomla 2 разработка простейшей анимации (желательно, не обязательно) 3 натяжка шаблона на joomla перед размещением контента оплата сдельная, работа постоянная, график свободный оплата от 20 уе за размещение и натяжку указанного шаблона на jooml все дополнительные ...
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Нужен дизайнер на долгосрочной основе. Нужно разрабатывать дизайн сайтов и фирменный стиль.Работа отдельными обьемами. Оплата по обьемам .Критичное требование работа должна быть сделана в оговоренный срок.Работа удаленная.
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