На форуме phpbb поставить 3 картинки и favicon

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка126 просмотров

На форуме phpbb http://в-аэропорты.рф нужно подготовить 2 картинки авто и красивую картинку с текстом в место простого текста. Сделать favicon с авто

Объяснить как это мне установить самому

Интересуют цена и сроки

12 лет назад
psk_k
55 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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