Требуется создать очень классный дизайн сайта благотворительного фонда. Логотип есть, подробное ТЗ на главную тут: http://goo.gl/FDbQG Победитель конкурса продолжит работу над дизайном - помимо главной надо сделать ещё 5-7 простых внутряков ...
На форуме phpbb поставить 3 картинки и favicon
На форуме phpbb http://в-аэропорты.рф нужно подготовить 2 картинки авто и красивую картинку с текстом в место простого текста. Сделать favicon с авто
Объяснить как это мне установить самому
Интересуют цена и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо 22 дизайна, но начнем с первого, для Черкасской области, и города Черкассы. Первые сайты уже сделали, вот примеры Запорожье http://shurl.pp.ua/7m3vh5y/ , Днепропетровск http://shurl.pp.ua/k5z3bvd/ , Харьков http://shurl.pp.ua/454myn5/ Структура сайта будет как ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать лендинг-пейдж юридической тематики (1-4 шт.). Опыт, понимание проблематики и понятие о конверсии обязательны, как и подобные работы в портфеле. От вас - цена и сроки за 1 единицу.Завершен12 лет назад
Нужна консультация веб-дизайнера по поводу создания логотипов, иконок и пр. с прозрачным фоном для позиционирования на фоне сайта (бэкграунде).Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать дизайн одностраниного сайта на основе существующего дизайна horsad.ru. В дизайне должны быть: - форма регистрации - иконки для разных типов заведений - логотип - галочки для ...Завершен12 лет назад
Для желающих поработать на выходных. простенькая страничка вроде www.b17shop.com.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $55
Необходимо сделать дизайн сайта. Одностраничник. Функция: показ виртуального 3d тура (что такое виртуальный тур смотрите тут http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 ) На сайте будет только 1 виртуальный тур. Задача сайта: сделать просмотр ...Завершен12 лет назад
Требуется сделать страничку, на которой будет форма авторизации - всего 2 поля (login, rassword). При заполнении полей должно появляться сообщение что данные введены неправильно (Incorrect login or password), плюс скрипт должен отправлять емейл о загрузках ...Завершен12 лет назад
Немного графики + во влеш будет передаваться 20 слов (с 20-ю гиперссылками), которые в нём должны крутиться. Обязательное требование наличие портфолио, пусть и не большого.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад