Пожалуйста укажите цену! Сроки не срочные, до 20 января! Также и бюджет не большой. нужна цены на дизайн PSD. и Если от вас также и будет вёрстка на карту ...
На проект нужны дизайнер и сочинитель текста
Привет. Есть сайт http://чистыйсайт.рф
Его собираюсь переделывать.
На проект нужны дизайнер и сочинитель текста(наверное по другому называется, извините.)Можно 2 в 1
По наполнению сайта:
текст по моей тематике взятый от конкурентов, естественно своими словами.
Как я произвожу работу с клиентом:
Клиент пишет, я очищаю сайт от вирусов, ставлю мониторинг, говорю бесплатный мониторинг 1-2 месяца. Он мне оплачивает. Я смотрю за сайтом данный срок, потом перестаю это делать
Можно добавить что-нибудь про мониторинг в последующие месяцы.
По дизайну:
Нужен современный дизайн с классными эффектами(не прошу их сделать, я могу сам мне нужна картина сайта)
Клиенты спрашивают почему нет контактов..(я их в директе написал, на сайте лень писать, наверное потому, что его полностью хочется переделать) Есть фирма в Москве. Тоесть должна быть карта.
Ключевой момент с отзывами. Я подумываю включить в договор пункт о обязательном написании на моем сайте отзыва(если нет-цена дороже) но это только в договоре.
В общем с отзывами пока сам думаю, сейчас стоит плагин с контакта, либо с других соц-сетей добавлять, либо что-то новое делать, можно все сразу.
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