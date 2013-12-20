Привет. Есть сайт http://чистыйсайт.рф

Его собираюсь переделывать.

На проект нужны дизайнер и сочинитель текста(наверное по другому называется, извините.)Можно 2 в 1

По наполнению сайта:

текст по моей тематике взятый от конкурентов, естественно своими словами.

Как я произвожу работу с клиентом:

Клиент пишет, я очищаю сайт от вирусов, ставлю мониторинг, говорю бесплатный мониторинг 1-2 месяца. Он мне оплачивает. Я смотрю за сайтом данный срок, потом перестаю это делать

Можно добавить что-нибудь про мониторинг в последующие месяцы.

По дизайну:

Нужен современный дизайн с классными эффектами(не прошу их сделать, я могу сам мне нужна картина сайта)

Клиенты спрашивают почему нет контактов..(я их в директе написал, на сайте лень писать, наверное потому, что его полностью хочется переделать) Есть фирма в Москве. Тоесть должна быть карта.

Ключевой момент с отзывами. Я подумываю включить в договор пункт о обязательном написании на моем сайте отзыва(если нет-цена дороже) но это только в договоре.

В общем с отзывами пока сам думаю, сейчас стоит плагин с контакта, либо с других соц-сетей добавлять, либо что-то новое делать, можно все сразу.