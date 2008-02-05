Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти и доработать шаблон. Пример - в приложении.
Доработки:
Там где мобайл стор - логотип на каком-то фоне.
На красной строчке - ссылки на общие разделы (О нас, Схема
расположения, Контакты, Скачать прайс, перечень товаров списком)
Слева где идут категории - группа товаров - группа товаро 1, группа
товаров 2 и .тд.
Коллажик менялся (5-6 штучек, что-бы менялись. Тематика: замки,
инструмент (электро), садовый инструмент, кисточки и.т.д)
4 картинки в ротации постоянно (галерея ротаций)
Меил втулить где-то :)
Спасибо. Бюджет - 20 у.е.
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