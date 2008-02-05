Найти и доработать шаблон

Меня интересует професиональня разработка дизайна (с использованием флэш баннеров) для парфумерного магазина на основе ocCommrece. а также интеграция и настройка. Возможно настройка и доработка модулей. Сайт для которого нужно это делать: www.online-perfume-shop.com (скрипт будет заменен на ...