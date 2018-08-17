Найти шаблон для вордпресс и его перевести в псд

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки210 просмотров

Тематика орехи, сухофрукты. Необходимо найти 2 подходящих для этой тематики шаблона для сайта каталога (не интернет магазин) и перерисовать в псд главную стр. После мы выберем 1 вариант и сделать еще 2-3 внутренние страницы. 

Оплата по факту сбер или яд, за все 1500 р. В идеале если вы еще и верстаете и натянете на Вп или модикс и настроите. 

WordPress
7 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

Tatana_
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$23
3 дня
Отличное сотрудничество, все оперативно, всегда на связи, все как мы и хотели по пожеланиям.
Отличный заказчик, четкая задача и быстрая оплата. Рекомендую!!

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Tatana_
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад

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