Найти шаблон для вордпресс и его перевести в псд

Тематика орехи, сухофрукты. Необходимо найти 2 подходящих для этой тематики шаблона для сайта каталога (не интернет магазин) и перерисовать в псд главную стр. После мы выберем 1 вариант и сделать еще 2-3 внутренние страницы.

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