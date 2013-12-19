Найти, заменить и обработать картинку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок158 просмотров

есть картинка для сайта в шапку, нужно найти заменить и обработать похожую.

работа на "сейчас".

11 лет назад
RVS08
Вадим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Все прошло очень замечательно лучший исполнитель за все время которое я нахожусь в сервисе.
Проект оказался понятным, постоянные консультации онлайн и возможность примерить результат привели к положительному результату! Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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