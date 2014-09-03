Требуется разработать дизайн сайта для игры похожей на http://worldoftanks.ru/ . Уровень выполнения работы должен быть аналогичным - высоким. 1. Должен быть фоновый баннер, как это принято на сайтах онлайн-игр. ...
Написать техническое задание
Необходимо написать подробное техническое задание на создание интернет-магазина.
Выбранный исполнитель
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