Нарисовать 1 -й экран сайта.

Есть промо-сайт о препарате, который участвует в решении проблемы боли в спине и шее.

Причиной боли в спине и шее является повреждение нервных волокон. Немецкий препарат Мильгамма участвует в восстановлении нервных волокон.

Дизайн мне нарисовали, но меня не устраивает первый экран (первый блок) сайта - он не интересный и сухой. Хочу его переделать. Нужен объем.

Задание на первый экран (блок): должна быть изображена женщина и обозначить два вида боли: в шее и в спине. Также должен присутствовать текст "боль в спине" и "боль в шее". Этот первый блок, разумеется, должен вписываться в стилистику остальной части сайта.