Нарисовать 2 картинки, задание для Dr_mammoth

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка116 просмотров

Нарисовать 2 картинки, как эти, прикрепил.

11 лет назад
Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

Dr_mammoth
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятный во всех отношениях заказчик. Все четко, быстро и моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dr_mammoth
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн и верстка сайта

    $500

    Требуется быстрый, но качественный бизнес-сайт с элементам фирменного стиля, которые мы предоставляем (см. прилагаемые файлы брошюры). 1 главная + до 10 второстепенных страниц, с возможностью увеличения их количества в дальнейшем. Сайт должен быть аккуратным, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать шапку для сайта

    Имеется сайт, необходимо обновить шапку сайта. Фактически понадобится обработать - сделать коллаж из 3 товаров. + возможно сделать градиентом фон.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется дизайн на лендинг (1 стр + 4 дополн)

    Добрый день! Требуется полноценный дизайн лендинга, мокапы в аттаче. Лендинг, который есть сейчас - timbomania.ru, хорошо конвертит, но нужен лучше. То есть уровень дизайна должен быть еще ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн для компании

    Добрый день, Необходимо создать дизайн для компании, специализирующейся на финансах. Представления каким должен быть дизайн - нет, соответственно нужна креативность и новые идеи, рукопожатий или денег в шапке сайта не ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать 2 простые картинки (фон сайта)

    $10

    Нужно заменить картинки на новые уникальные под игровую тематику. Вообщем есть 2 простых картинки, нужно их заменить на другие. Вообщем нужен уникальный баннер который вливается в фон сайта. Подробнее задание указал в прикрепленном файле. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать дизайн сайта invest-max.ru

    $250

    Нужен качественный дизайн сайта invest-max.ru. Чтобы цветовая гамма красиво смотрелась, тона были подобраны правильно, желательно в серых классических тонах например как здесь http://pasprofit.ru/. Тема Необходимо сделать: 1) Шапку - должна содержать основное название, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад