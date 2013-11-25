Необходимо разработать дизайн для одностраничного сайта, тематика услуги. Есть подробное техническое задание.
Нарисовать 2 простые картинки (фон сайта)
Нужно заменить картинки на новые уникальные под игровую тематику. Вообщем есть 2 простых картинки, нужно их заменить на другие. Вообщем нужен уникальный баннер который вливается в фон сайта. Подробнее задание указал в прикрепленном файле.
Вообщем просто возьмите уже существующие картинки (которые прикрепил) и замените их на другие которые вливаются в фон сайта и все.
Сделать нужно сегодня, выберу того кто быстрее сделает.
Выбранный исполнитель
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