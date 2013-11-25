Нарисовать 2 простые картинки (фон сайта)

Нужно заменить картинки на новые уникальные под игровую тематику. Вообщем есть 2 простых картинки, нужно их заменить на другие. Вообщем нужен уникальный баннер который вливается в фон сайта. Подробнее задание указал в прикрепленном файле.

Вообщем просто возьмите уже существующие картинки (которые прикрепил) и замените их на другие которые вливаются в фон сайта и все.

Сделать нужно сегодня, выберу того кто быстрее сделает.