Нарисовать 2 простые картинки (фон сайта)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки155 просмотров

Нужно заменить картинки на новые уникальные под игровую тематику. Вообщем есть 2 простых картинки, нужно их заменить на другие. Вообщем нужен уникальный баннер который вливается в фон сайта. Подробнее задание указал в прикрепленном файле.

Вообщем просто возьмите уже существующие картинки (которые прикрепил) и замените их на другие которые вливаются в фон сайта и все.

Сделать нужно сегодня, выберу того кто быстрее сделает.

11 лет назад
Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Анастасия выполняет работу просто Великолепно, очень красиво рисует, обращайтесь к ней советую!
С Алексеем очень приятно и легко работать, сделка прошла успешно. Всем рекомендую !

Заявки фрилансеров

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад

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