Нарисовать 3 формы для сайта

Здравствуйте, Уважаемые коллеги.

задача такая:

Есть макет отрисованный для первого шага

http://tescoma.ru/shag-1.html

Надо по аналогии (такую же табличку отрисовать) для станиц следующих шагов (3 шт.) отрисовать исходя из содержания, которое сейчас есть уже на сайте для каждого этого шага (позабивайте данные в форму - будут переходы с шага на шаг и видно будет содержание для табличек). Потому что сейчас - если Вы попереходите там - форма отличается и выглядит безобразно - не в стиле сайта.

P.s. для первого шага есть отрисованный макет лично моими руками. Осталось всего 3 шага (поля для ввода и радиокнопки).