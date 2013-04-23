Нарисовать 3 формы для сайта

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка154 просмотра

Здравствуйте, Уважаемые коллеги.

задача такая:

Есть макет отрисованный для первого шага

http://tescoma.ru/shag-1.html

Надо по аналогии (такую же табличку отрисовать) для станиц следующих шагов (3 шт.) отрисовать исходя из содержания, которое сейчас есть уже на сайте для каждого этого шага (позабивайте данные в форму - будут переходы с шага на шаг и видно будет содержание для табличек). Потому что сейчас - если Вы попереходите там - форма отличается и выглядит безобразно - не в стиле сайта.

P.s. для первого шага есть отрисованный макет лично моими руками. Осталось всего 3 шага (поля для ввода и радиокнопки).

HTML
12 лет назад
Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

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