Нарисовать дизайн

$100
Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки454 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарисовать дизайн + верстка.

аськи,сроки ваши оставляйте

14 лет назад
Ivanov23
Андрей 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
redmax88
Максим 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
25 отзывов
14 лет назад
$115
4 дня
  • Похожие заказы

  • Рисунок шапки сайта

    Требуется нарисовать очень красивую шапку сайта для компании организатора концертов. Приведу пример http://www.bcp.by/i/bg.flash.RU.jpg

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн домашней страницы + 2-х внутренних

    Здравствуйте, Нужен дизайн сайта (главная + 2 внутренние стр). Структура главной приложена. Дизайн легкий, нейтральный, вроде http://wordpress.org/showcase/ , что бы можно было поменять "Head Graphic" (смотрите схему) и использовать для другого сайта. Внутренние стр.: форма контактов ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Изменить дизайн cms движка

    Изменить дизайн cms, переделать. Тематика: фильмы. От партнерки kinovip.com. Все нужные файлы я дам или же можно взять их в самой партнерке, cmc походу ихний, поэтому более подробной инфы дать не могу. Больших наворотов накрученных ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо разработать дизайн сайта для аутсорсинговой компании (либо доработать уже имеющийся дизайн). Предложения по цене и сроками можно писать здесь или на почту [email protected] Сроки: от 5 до 8 дней Выбираем исполнителя. До выходных будет принято решение. Всем ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайтов

    $50

    Дизайн надо доработать, т.к. исполнитель не успевает. Сроки критичны: два дня. Есть макет главной страницы в psd, требуется сделать страницу товара, добавив туда место под видео, страницу с каталогом товаров, страницу со статьей либо описанием. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    $350

    Предыдущий исполнитель увы не справился с заданием. Поэтому на бис: Создать полностью функциональный каркас и "обертку" для интернет-магазина строительной тематики. Все нюансы - в ТЗ. Вопросы - в личку. Создание магазина + его оригинальный дизайн и установка на хост. Просьба ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад