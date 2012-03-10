Нарисовать дизайн

Идея дизайна, необходимо сделать дизайн под информационный портал. Чтобы были фотореалистичный фон, в стиле вечернего города (фотографии будут предоставлены) и чтобы общий стиль менялся на основании того, какое сейчас время года и время суток.

Для каждого главного раздела должна быть своя цветовая гамма, но в рамках основного.

В последствии возможно нужно будет сверстать и натянуть на DLE.

Веб-студии не интересуют.