Нарисовать дизайн 9-ти сайтов заглушек

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок309 просмотров

Нужно нарисовать дизайн для 9-ти сайтов заглушек игровой тематики.

Структура каждой заглушки такая: http://take.ms/payle

Для каждого сайта-заглушки:

1) уникальная шапка с логотипом (логотип нужно только уникализировать из существующих, которые мы предоставим)

2) уникальная фавиконка (favicon)

3) после дизайна - верстка на html

На выходе мы хотим получить psd дизайн + рабочий html файл.

Оплата - 50 долларов за одну заглушку (дизайн, фавиконка, верстка в html файл).

Тоесть 450 за всю работу.

Названия брендов, под которые рисовать заглушки, домены и начальные логотипы предоставим.

Сроки - критические, нужно это сделать как можно быстрее.

От вас:

1) портфолио

2) сроки

HTML
11 лет назад
maximorlov
Орлов 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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