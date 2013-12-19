Есть готовый сайт. Необходимо придумать новогоднее оформление для сайта. Ссылка на сайт будет высылаться отдельно.
Нарисовать дизайн 9-ти сайтов заглушек
Нужно нарисовать дизайн для 9-ти сайтов заглушек игровой тематики.
Структура каждой заглушки такая: http://take.ms/payle
Для каждого сайта-заглушки:
1) уникальная шапка с логотипом (логотип нужно только уникализировать из существующих, которые мы предоставим)
2) уникальная фавиконка (favicon)
3) после дизайна - верстка на html
На выходе мы хотим получить psd дизайн + рабочий html файл.
Оплата - 50 долларов за одну заглушку (дизайн, фавиконка, верстка в html файл).
Тоесть 450 за всю работу.
Названия брендов, под которые рисовать заглушки, домены и начальные логотипы предоставим.
Сроки - критические, нужно это сделать как можно быстрее.
От вас:
1) портфолио
2) сроки
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