Нарисовать дизайн для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок242 просмотра

Нужно нарисовать дизайн (пока что только главная страница в дальнейшем нужно будет нарисовать еще несколько страниц), сайт о спорте, примерная структура прикреплена ниже, если у вас есть свои идеи и вы можете это очень изящно красиво приподнести в вашем дизайне, то эта работа для вас. Повторяю главная страница нам нужна тщательно отрисована до малейших деталей. Все детали будут обсуждаться с исполнителем.

9 лет назад
ArkadiSov
Аркадий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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