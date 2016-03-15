Нарисовать дизайн для сайта

Нужно нарисовать дизайн (пока что только главная страница в дальнейшем нужно будет нарисовать еще несколько страниц), сайт о спорте, примерная структура прикреплена ниже, если у вас есть свои идеи и вы можете это очень изящно красиво приподнести в вашем дизайне, то эта работа для вас. Повторяю главная страница нам нужна тщательно отрисована до малейших деталей. Все детали будут обсуждаться с исполнителем.